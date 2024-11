Getty Images

Roma, Ranieri: "Dybala l'ho rischiato"

45 minuti fa



La Roma è uscita sconfitta dal Maradona, con il Napoli che si è imposto per 1-0 grazie al gol dell'ex di Romelu Lukaku. Prima del match, in casa giallorossa, ha tenuto banco la questione legata alle condizioni di Dybala e c'era il dubbio se l'argentino potesse giocare o meno.



Alla fine, il numero 21 è stato schierato in campo da Claudio Ranieri solamente negli ultimi minuti. Ai microfoni di Sky, poi, il tecnico romano ha spiegato così la scelta: "Dybala? L’ho rischiato perché mancavano 10 minuti. Lui ha un cilindro da cui può tirar fuori qualsiasi cosa. L’ho mandato in campo perché stava bene e non sentiva dolore. In settimana dovrebbe recuperare ancora meglio e vediamo poi per il Tottenham".