Roma, i Friedkin sono tornati a Trigoria: De Rossi non è in discussione

Nella giornata di ieri l'arrivo diha scatenato l'agitazione della piazza, evidentemente già preoccupata per la partenza ad handicap della formazione allenata daancora a secco di vittorie e con tre pareggi frutto di soli 2 gol segnati che valgono al momento il 16esimo posto in classifica. All'allenatore viene contestata una confusione tattica attenuata soltanto in parte da un mercato che, anche dopo il 31 agosto, ha condizionato la preparazione di gare e sedute.- Da giorni stanno iniziando a circolare voci di possibili sostituti per la panchina della Roma con il primo nome legato ain realtà praticamente certo del passaggio all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, ma anche al sempre verde, più volte accostato alla società romana già in estate dopo l'addio alla Juventus. La presenza, o meglio il ritorno,

Secondo quanto riportato da Ansa,né il bisogno di confermare la fiducia a un allenatore al quale è stato fatto un contratto triennale, avviando un progetto che non può essere gettato in fumo dopo appena quattro gare di campionato. De Rossi non è quindi in discussione, ma la svolta nei risultati è richiesta in tempi anche molto rapidi.