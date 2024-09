Di Canio, frecciata a De Rossi: "È genuino, ma immaturo. Fatica a distaccarsi dall'essere l'idolo dei tifosi"

Getty Images for Lega Serie A

L'ex centravanti fra le altre di Juventus, Napoli, Milan, ma soprattutto Lazio, Paolo Di Canio, oggi è commentatore tv per Sky sport e dagli studi dell'emittente satellitare ha commentato così il pareggio per 1-1 della sua acerrima rivale, la Roma, contro il Genoa. Inevitabile la frecciata al suo vecchio amico-nemico Daniele De Rossi che ha definito un po' "immaturo" in alcune decisioni."La permanenza di Dybala alla Roma ha scombinato i piani, questo è evidente. Il primo problema è la crescita di Soulé che ora è più difficile da gestire. L'ex Juve è un giovane calciatore sul quale la società ha investito tanto".

"La rete che ha subìto la Roma all'ultimo non lo deve mai prendere. De Rossi in questo secondo me deve crescere, soprattutto nella gestione degli ultimi minuti"."Si vede che è un genuino e ha difficoltà a distaccarsi dall’immagine dell’idolo dei romanisti: in qualche modo ci sta provando con la comunicazione però oggi è andato in apprensione polemizzando sul fallo chiesto sull’intervento su Pellegrini. Quello è un segnale di immaturità che deve migliorare, secondo me".

"E poi c'è l’atteggiamento di alcuni giocatori che deve cambiare perché appena il Genoa ha messo maggiore pressione, lì c’è stata apprensione da parte di giocatori navigati e da alcuni calciatori della Roma io mi aspetto più cattiveria e virilità perché è questo che richiede l’ambiente"."A volte alcuni giocatori che il tecnico ha difeso in conferenza sono sembrati troppo rilassati. Proprio da loro ci si aspetta, invece, qualcosa di più".