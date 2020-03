La Roma non partirà per Siviglia. L’ok dal governo spagnolo per far sbarcare i giallorossi non è arrivato e ormai a poche ore dal volo delle 15,30 il club ha confermato l'impossibilià a partire e quindi a giocare domani l’andata degli ottavi di finale Europa League contro il Siviglia in Spagna.

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020

In queste ore verrà trovata una soluzione, bocciato al momento anche il piano B che prevedeva lo sbarco in Portogallo LEGGI QUI



Seguono aggiornamenti