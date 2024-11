Roma, il ds Ghisolfi: "Grazie a Juric per il lavoro. Chiediamo scusa ai tifosi"

AFP via Getty Images

Doposi è presentato ai micorofoni di Dazn“Abbiamo voluto subito pubblicare un comunicato ufficiale,, che è arrivato in una situazione difficile. Ha dato il massimo dal primo giorno e la Roma lo ringrazia. Ora prenderemo la decisione migliore nell’interesse della Roma"."Juric ha un gioco che chiede molto dal punto di vista fisico, ma ora non è il momento per le analisi. Juric ha fatto il massimo in una situazione complicata. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità.perché siamo tutti responsabili di quello che sta succedendo”.

Investiranno come hanno fatto finora. Ora dobbiamo affrontare questa crisi. La parola “transizion”e non mi piace perché la Roma deve performare subito”.“SbagliatoOra possiamo solo assumerci le nostre responsabilità.