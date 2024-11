Roma, ufficiale l'esonero di Ivan Juric dopo il ko col Bologna: "Grazie per aver gestito un ambiente difficile"

La notizia è ufficiale: iVerona e Torino, che lo scorso 18 settembre aveva preso il posto di Daniele De Rossi. La proprietà statunitense, che è rimasta in Texas e oggi è stata contestata dal tifo giallorosso, nella sosta per le nazionali, che inizierà domani, metterà al timone un nuovo allenatore.- "Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni".

Al momento sono vicine allo zero le possibilità di vedere ancora De Rossi, che ha un contratto in scadenza nel 2027, alla guida della Roma, tra i candidati più credibili c'èche recentemente ha lasciato la guida della panchina dell'Arabia Saudita (esonero dopo un cammino deludente nelle qualificazioni al Mondiale 2026).Juric lascia la Roma con un bilancio negativo:Prima della partita contro il Bologna non ha voluto rilasciare dichiarazioni a Dazn, stesso discorso nel post, dopo il ko 3-2.