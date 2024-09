Roma, il Galatasaray vuole Zalewski a titolo definitivo

Getty Images

è pronto a regalare ancora parecchi botti in questi ultimi giorni di apertura e, dopo aver accolto Ciro Immobile e Victor Osimhen e dopo l'affare ormai chiuso per Filip Kostic, c'è un altro talento della nostra Serie A finito nel mirino dei club turchi. Si tratta diesterno polacco classe 2002che è finito nel mirino proprio delIl club arancio-rosso di Istanbul sta letteralmente rivoluzionando la propria rosa e dopo il super colpo Osimhen sta provando a ridisegnare una squadra che possa garantire la presenza in campo sia dell'ex-Napoli che di Icardi. Per questoduttile su entrambe le fasce. A differenza del nigeriano, tuttavia, l'affare con la Roma potrebbe essere percorribile, riporta Sky SportSin dai tempi dell'operazione che portò in Turchia Nicolò Zaniolo fra le parti i rapporti sono ottimi e una trattativa è pronta a svilupparsi nei prossimi giorni.di mercato. Il PSV di Eindhoven era stata la società più vicina a Zalewski con un'offerta dadi euro alla Roma respinta dal giocatore.Difficile che il Galatasaray arrivi a quella cifra ma il margine che possa portare a, nei giorni immediatamente successivi alla stangata della Uefa per le violazioni degli accordi sul Fair Play Finanziario (multa da 2 milioni di euro), sarebbe oro per le casse del club e per la gestione economica dei Friedkin.