Getty Images

Roma, l'ag. di Zalewski: "Non diffonde notizie di spogliatoio, procederemo per vie legali". Ecco cos'è successo

Redazione CM

35 minuti fa



Nicola Zalewski è finito nel mirino dei tifosi della Roma che, dopo averlo subissato di fischi al termine della sconfitta allo stadio Olimpico contro l'Empoli, è stato accusato di essere fonte di informazioni segrete dello spogliatoio giallorosso verso gli organi di stampa, un''accusa che il giocatore, tramite il proprio agente e avvocato Giovanni Ferro ha voluto respingere con fermezza: "Affermo con indignazione la più totale estraneità ai fatti".



TUTELA - Zalewski, come confermato dall'agente, è pronto ad andare per vie legali per tutelare la propria persona: "Con riferimento alle voci circolate nella giornata di ieri secondo le quali Nicola Zalewski avrebbe diffuso a presunti organi di stampa e/o giornalisti notizie ed informazioni riguardanti la formazione e più in generale lo spogliatoio - ha affermato l'avvocato Ferro all'ANSA -, affermo con assoluta fermezza ed indignazione la sua più totale estraneità a tali fatti. Comunico altresì che Nicola ha già conferito a noi legali l'incarico di agire senza indugio nei confronti di tutti coloro che si sono resi responsabili della diffusione di tali notizie false e gravemente lesive della sua immagine umana e professionale".