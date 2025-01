Roma, il Marsiglia ha chiesto Zalewski: la situazione e il nodo rinnovo

. L’esterno polacco, reintegrato in rosa dai primi giorni di ottobre, non si sta ritagliando un ruolo di primissimo piano nella formazione giallorossa. Quest’anno il prodotto delle giovanili capitolini ha disputato 15 presenze complessive tra tutte le competizioni (Serie A, Coppa Italia ed Europa League), ma non disputa un minuto dallo scorso 18 dicembre, data in cui è sceso in campo negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Nelle ultime uscite in campionato, invece, non è stato utilizzato da Ranieri nelle ultime tre sfide, mentre in precedenza (con Atalanta e Lecce) è subentrato per un totale di 17’ complessivi.

sin dal momento in cui è stato reintegrato in rosa: a ottobre sembrava essere una formalità, ma grandi passi in avanti in direzione di un prolungamento dell’accordo tra le parti non ne sono stati compiuti. Dai rifiuti a Galatasaray e PSV alla volontà di rimanere nella Capitale (con la possibilità di andare via a parametro zero, atteggiamento che ha portato alla scelta di metterlo ai margini del progetto),

Il difficile rapporto con l’ambiente potrebbe portare a una decisione forte, di rottura definitiva dopo i tentativi della scorsa estate. Come riportato da Relevo, è: in caso di mancato rinnovo – soluzione probabile allo stato attuale dei fatti -,. Le parti sono alla ricerca di una soluzione e, per anticipare la concorrenza di diverse squadre che si sono interessate per prenderlo gratis a giugno.

