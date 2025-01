Beto al centro del mercato: tra Torino, Atalanta e Roma. Dove può andare dopo il fallimento all'Everton

è la sessione delle occasioni, in cui chi viene da sei mesi deludenti può cercare fortuna altrove e in cui le squadre sono in cerca di giocatori da rilanciare e per rilanciarsi. O per sognare in grande, comeche cerca rilancio dopo un anno e mezzo molto deludente all’Everton.IDOLO A UDINE - Beto era arrivato in Italia nel 2021, pagato sette milioni dall’Udinese, che lo aveva prelevato dal Portimonense.equamente divisi in undici a stagione. Un bottino che, unito a prestazioni da trascinatore, ha convintoper portarlo in Inghilterra.

DELUSIONE - L’avventura inglese, però, sta andando male. Le difficoltà societarie hanno influito sull’andamento della scorsa stagione, iBeto ha risentito di un clima difficile, realizzando appena. Le cose non sono certo migliorate in questa stagione, con la squadra quindicesima con 17 punti in 17 partite. L’attaccante brasiliano, entrando nelle altre nove e segnando solo il 26 ottobre nell’1-1 contro il Fulham.

TORINO - Beto ha bisogno e voglia di giocare, magari in Italia dove ha fatto tanto bene con l’Udinese. Il suo nome fa molta gola a Torino e Atalanta. La squadra di Paolo Vanoli, nel momento dell’infortunio di Duvan Zapata, ha scelto di non intervenire sul mercato degli svincolati per poi prendere qualcuno a gennaio.L’Everton non vuole svendere Beto e lo vorrebbe vendereCairo ne offre al, tra il prestito oneroso e il riscatto: la distanza è ampia, ma Davide Vagnati sta lavorando per colmarla.

ATALANTA - In questa trattativa sarebbe pronta a intervenire anche l’Atalanta.e ha chiesto – tra le righe – un acquisto a gennaio: “Non siamo così numerosi in attacco. Credo sia un luogo comune: basta vedere la panchina.A giugno avevamo l’intenzione di essere molto competitivi quest’anno”. L’Atalanta pensa a formule alternative per l’attaccante:per superare la concorrenza del Torino.

Attenzione, però, anche alla possibile sorpresa Roma. I giallorossi condividonoe questo può essere un fattore in un’eventuale trattativa. La squadra di Ranieri ha bisogno die chissà che non possa arrivare da Oltremanica, con Beto che in Italia troverebbe un campionato che già conosce e in cui sa fare male.