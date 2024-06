Roma, il piano di De Rossi e Ghisolfi per l'attacco: Dybala-Chiesa più Kalimuendo

Getty Images

Un summit lungo, intenso. Che si è sviluppato su più piani: acquisti, cessioni, riscatti e giovani. Ghisolfi e De Rossi si sono messi a lavoro ieri nel primo giorno a Trigoria passato dal nuovo direttore sportivo.. Il piano principale riguarda l’attacco, orfano di, che dovrebbe ripartire dacome stella polare. L’argentino ha fatto sapere di voler restare, e De Rossi ovviamente non può essere che felice. La clausola di luglio non mette al riparo da sorprese ma il fatto di veder aumentato lo stipendio (ora quasi a 7 milioni) dovrebbe essere un deterrente importante.

Il tecnico romanista vorrebbe però portare maggiore velocità ai lati del suo 4-3-3 e ha individuato in Federicoil suo obiettivo principale. L’affare non è impossibile, sempre a patto che l’azzurro non rinnovi con la Juve.(anche lui chiede un trattamento alla Dybala) ma si può fare viste le uscite dal monte ingaggi di Lukaku, Sanches, Spinazzola e Mourinho. Il gradimento di Chiesa c’è, se ne è parlato anche in questi giorni in Nazionale. Spaventa l’eventuale concorrenza del Napoli. Troppo folta, invece, quella per David che andrebbe a completare un tridente da scudetto. Il canadese del Lille costa 45-50 milioni, una cifra possibile solo in caso che la Roma riuscisse a cedere tutti i suoi esuberi. Più accessibile(lo ha avuto al Lens) e costa meno della metà. Il francese di origini congolesi, che era anche nella scuderia Totti, si sposa bene con l’idea di calcio offensivo di De Rossi. Bocciati Banza e ritenuto troppo caro Pavlidis, piace anche

E in uscita? Sono tanti. Oltre a Lukaku, farà ritorno alla base anchebocciato negli ultimi due mesi. Indesiderati sono anchee Shomurodov. Per il Gallo a frenare le trattative è lo stipendio alto. Ma una soluzione si troverà. Si attendono offerte, invece, perLa Roma vorrebbe 25 milioni, se non dovessero arrivare l’inglese potrebbe anche restare. Tammy è al centro delle critiche dei tifosi, ma De Rossi lo stima ed è convinto possa riprendersi dopo il terribile infortunio. Tutto in questo caso dipende dal mercato. In uscita ancheresteranno Baldanzi ed El Shaarawy.