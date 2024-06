Mourinho, attacco alla Roma: "Essere in Italia e lottare per il 5° posto è ambizioso? Io voglio lottare per vincere"

GETTY

Nel corso della lunga conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore delnon si è risparmiato tirando delle stilettate importanti verso due dei suoi ultimi club allenati in carriera. Si tratta dele ovviamente dellacon cui il rapporto, fin dal giorno dell'esonero con Daniele De Rossi preso al suo posto, si è chiuso in malo modo.In particolare, loha accusato i due club di mancanza di ambizione, ribadendo che per lui la priorità resta quella di lottare per vincere."Essere a Londra e lottare per il sesto, settimo posto e qualificarsi per l'Europa League è considerabile ambizioso? Sapete che amo l'Italia, ma(alla Roma ndr.)L'ambizione è quella di giocare per provare a vincere. L'ambizione per me è sentire il calore e la pressione di dover vincere ogni partita per laurearsi campione. E questo è ciò che trovo al Fenerbahce. Loro hanno un progetto come club e i tifosi hanno un sogno".