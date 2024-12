Roma, infortunio muscolare per Celik: Ranieri costretto al cambio, esami nelle prossime ore

Redazione Calciomercato

Claudio Ranieri è costretto ad un cambio obbligato al 23’ di Roma-Lecce. I giallorossi perdono Zeki Celik, che alza bandiera bianca e lascia il campo: al suo posto entra il saudita Saud Abdulhamid.



Il terzino turco lascia il campo a causa di un problema muscolare accusato poco prima, al minuto 19 della sfida, e non ce la fa a continuare.



Secondo quanto riferisce Sky Sport, dopo il cambio lo staff la Roma ha appilcato una fascia alla coscia di Celik per preservare il muscolo.



Previsti esami strumentali nelle prossime ore, con il turco che difficilmente sarà a disposizione in occasione della sfida di Europa League contro il Braga di giovedì prossimo.