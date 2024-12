Roma, Svilar: "Non guardiamo la classifica. Servono i risultati. Il problema più grande? Ora conta..."

Il portiere della, ha parlato a DAZN e Sky Sport prima della sfida contro il Lecce. Ecco le dichiarazioni dell’estremo difensore dei giallorossi."Stiamo provando varie cose, stiamo riuscendo a fare quello che il mister ci chiede. Adesso servono i risultati positivi"."È un momento non molto positivo, ma dobbiamo riuscire a guardare avanti in modo positivo"."Quando spinge questo stadio ci dà una grossa mano, dobbiamo essere positivi e ottenere i risultati, questo consente di crederci di più"."Penso che sia molto complicato, ma in questo momento non dobbiamo guardarla troppo e dobbiamo solo pensare ad ottenere i risultati positivi"."Non lo so, non abbiamo vinto abbastanza partite e dobbiamo riuscire ad ottenere i risultati positivi, questo conta".“Ci dobbiamo concentrare su questa sera e provare a vincere. Non abbiamo parlato con lui oggi, siamo concentrati sulla partita".