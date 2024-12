Getty Images

Roma, infortunio per Cristante: chiede il cambio, le sue condizioni

48 minuti fa



Dopo Mats Hummels, anche Bryan Cristante abbandona Roma-Atalanta nel corso della ripresa: sul punteggio di 0-1, il centrocampista, ex della sfida, ha segnalato un problema fisico alla panchina e si è gettato a terra. Al suo posto, a otto minuti dalla fine, è entrato Nicola Zalewski.



LE CONDIZIONI DI CRISTANTE - Il problema muscolare di Cristante deve essere valutato nelle prossime ore. Ranieri, che lo ha preferito inizialmente ad El Shaarawy per una formazione più accorta, spera di non dover rinunciare al numero 4 a lungo ora che il trittico iniziale con Napoli, Tottenham e Atalanta è alle spalle.