Roma, infortunio per Shomurodov: lascia il ritiro della nazionale e torna in Italia. Le sue condizioni

Elodor Shomurodov tiene in ansia Claudio Ranieri. L’attaccante ieri si è infortunato nel match tra Qatar e Uzbekistan. Ha provato a rimanere in campo dopo che aveva accusato un problema muscolare nella parte sinistra dell’inguine, ma poi è stato costretto ad alzare bandiera. È tornato in panchina ed è scoppiato a piangere. Lacrime di frustrazione per un momento non positivo per lui. Oggi è previsto il ritorno nella Capitale e svolgerà gli esami strumentali che stabiliranno i tempi di recupero. In caso di lesione, Ranieri lo perderà per qualche settimana.