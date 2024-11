Roma, infortunio per Shomurodov in nazionale: gioco interrotto per 7 minuti, esce dal campo in lacrime

AFP via Getty Images

Brutte notizie per laquelle che giungono dalle nazionali. In particolare a mettere in apprensione il club che ha da poco accolto il nuovo allenatore Claudio Ranieri, sono le condizioni diinfortunatosi durante un match con la nazionale dell'Uzbekistan.Durante la sfida contro il Qatar, valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali, l'uzbeko è infatti stato coinvolto in uno scontro di gioco, dal quale è uscito piuttosto acciaccato. Secondo quanto filtra, il giocatore è statoe molto dolorante.

Se i dettagli dell'infortunio sono ancora da verificare, a far temere per lo stop di Shomurodov è. Nelle prossime ore si attendono gli esami di rito, che chiariranno l'entità dello stop dell'attaccante romanista, con i giallorossi che si augurano di non perdere una pedina importante per le rotazioni nel reparto avanzato. Il match tra Qatar e Uzbekistan, poi ripreso e proseguito normalmente, si è concluso con una