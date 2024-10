Roma, per Pellegrini striscione sotto casa: lui lo posta su Instagram FOTO

Getty Images

pubblica in una storia su Instagram la foto di. A corredo della foto, il centrocampista giallorosso posta due cuori, uno giallo e uno rosso.Ricordiamo che, nel quale ha dovuto subire una, in particolare nel periodo dell'esonero di Daniele De Rossi dalla carica di allenatore della Roma. Erimediata nel match di Nations League pareggiato dall'Italia per 2-2 con il Belgio, proprio all'Olimpico.

In questo avvio di stagione, il classe 1996 della Roma(7 in campionato e 1 in Europa League), senza segnare. In totale, Pellegrini(525 in Serie A, 18 in Europa League). Al suo attivo,