si affrontano all'Olimpico nella 12esima giornata di, in un match dai risvolti delicati soprattutto per i giallorossi e per la loro panchina, conin bilico e a serio rischio di esonero in caso di ennesimo passo falso. La Roma arriva a questo appuntamento dopo il pareggio in Europa League e la sconfitta con il Verona nell'ultima giornata di campionato. Il Bologna diinvece è reduce dalla sconfitta in settimana in Champions League e dalla vittoria con il Lecce in campionato. I punti della Roma sono 13, quelli del Bologna 15 (con una partita da recuperare, quella con il Milan). Oggi tutti in campo alle 15,

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

GUARDA ROMA-BOLOGNA SU DAZN

Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Cristante, Kone, El Shaarawy; Soulé, Pisilli; Dovbyk. Allenatore: Juric.Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano.