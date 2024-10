Roma-Juric, la notte delle streghe: si gioca il futuro contro i mostri del suo passato

Oggi o mai più.non si è nascosto e nonostante un clima di tensione enorme che ha coinvolto l'intero ambiente dellasi è presentato senza paura in conferenza stampa per presentare quella che oggi, giorno di, è e sarà a tutti gli effetti unadel presente e del passato. I giallorossi scenderanno in campo in un Olimpico che sarà in pieno clima di contestazione a partire dalle 20.45 e contro il Torino che l'allenatore croato conosce fin troppo bene. Un banco di prova che potrà dire molto del suo futuro e di quello della Roma perché

in conferenza stampa dove non si è nascosto e ha parlato apertamento di una situazione più drammatica di quella emersa in questi giorni. “Penso cheche restano fra noi, ma in questo modo credo che abbiamo indirizzato il pensiero di tutti dalla stessa parte, la vedo come una cosa buona., penso soltanto a lavorare”.

Eppure, nonostante l'ex-Verona e Torino non ci pensi, o meglio dica di non pensarci, l'esonero è stato a lungo una possibilità concreta nell'immediato post-Fiorentina e post-scontri interni già maturati nella pancia del Franchi.per non mostrarsi "deboli" dopo l'esonero maturato soltanto un mese fa, hanno spinto tutte le parti verso una più cauta gestione.

I Friedkin non vogliono avere fretta nella scelta dell'eventuale terzo allenatore stagionale e per questo hanno concesso a JuricI due imprenditori americani orae dalla gara contro il Torino esigono una vittoria che sia convincente e che mostri a tutta la Serie A che i problemi rabbiosi sono stati lasciati alle spalle in nome di un bene comune.Da un lato anche i granata arrivano da un momento complicato con Vanoli che ha attaccato addirittura il suo staff, ma soprattutto conoscono molto bene il modo di giocare e di vivere il calcio - con tanto di episodi di contrasti evidenti - che Juric ha.Insomma, per un tecnico da sempre diviso non ci poteva essere notte peggiore,Se riuscirà ad uscirne, però, sarà sicuramente la svolta per sé e per la sua Roma.