Roma: Juric appeso a un filo, ma i Friedkin non tornano. Contestazione totale, battere il Torino non basterà

È il momento più delicato da quando isono sbarcati a Roma (nel 2020). La posizione di Ivan Juric è in bilico, ma per il momento è confermato almeno fino a giovedì. Nella notte di Halloween la paura per un altro naufragio è tanta. Il tecnico ha perso anche lo spogliatoio. Al Franchi c’è stata una lite tra lui e, con il difensore che ha poi deciso di non tornare in panchina dopo la sostituzione. Ieri fuori da Trigoria ha minimizzato così: “È successo anche l’anno scorso”. Ma il diverbio c’è stato. Anche Pellegrini e Ghisolfi sono stati protagonisti di uno scontro verbale (. Il capitano non ha gradito la strigliata del direttore sportivo. Una vera e propria polveriera.. In caso di risultato negativo potrebbero arrivare anche decisioni nell'immediato post partita.

- Chi si aspettava un ritorno dei Friedkin a Roma è rimasto deluso. L’aereo dei presidenti è partito questa mattina da New York. Si è quindi allontanato ancor di più dalla Capitale. Scossoni al momento non sono previsti, ma la situazione è delicata. Il sostituto di Juric potrebbe essere(in vacanza a New York in questo momento). DDR però vorrebbe delle garanzie per accettare di tornare come ad esempio Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. Contatti ufficiali ancora non ce ne sono stati, in caso di ‘no’ potrebbe anche rescindere il contratto. In quel caso avanza l’ipotesi dicome traghettatore ().

– Giovedì sarà un’altra serata caratterizzata dalla contestazione. Lasta pensando ad una protesta ancora più forte rispetto a quella vista nelle precedenti settimane. Nella notte tra domenica e lunedì un gruppo di ultras ha aspettato la squadra alla Stazione Termini: «Ci avete stufato. Tirate fuori le palle», hanno urlato ai giocatori. E c’è stato un duro faccia a faccia con, Cristante, Dybala e Paredes.