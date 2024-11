AFP via Getty Images

Roma, Juric traballa: i bookie spingono per gli ex De Rossi e Ranieri, avanza in quota l'ipotesi Lampard

8 minuti fa



Non si arresta la crisi della Roma. A Verona è arrivata un'altra sconfitta, che ha nuovamente disilluso l'ambiente dopo la vittoria sul Torino e acceso i riflettori sul futuro di Juric. Le voci sul possibile esonero sono sempre più insistenti e le strade, neanche a dirlo, portano a chi ha Roma nel passato - prossimo o remoto - e nel cuore: infatti, la prima opzione in quota, offerta a 3,25, è il ritorno di Daniele De Rossi, mentre l'alternativa si chiama Claudio Ranieri, visto sulla panchina giallorossa entro la fine dell'anno a 3,50. L'ex mister del Cagliari ha recentemente dichiarato di volersi rimettere in discussione e potrebbe essere la soluzione in casa Roma come già avvenuto nel 2009 e 2019. Dietro, sempre meno sullo sfondo, avanza Lampard, la cui ultima avventura risale alla primavera del 2023 sulla panchina del Chelsea: il suo ingaggio come allenatore della Roma si gioca a 3,75. Più lontane le altre ipotesi italiane: Sarri paga 8, Allegri 10