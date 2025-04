Roma-Juventus 4-0 del 2004: Tudor e il gesto di Totti, Cassano show, vi ricordate tutti i giocatori in campo?

si sfideranno domenica sera all'Olimpico in un match attesissimo, una partita che assume un'importanza fondamentale, e fino a poche settimane fa imprevista, per la qualificazione alla prossima. A otto giornate dal termine del campionato,, a -1 dal Bologna quarto,. All'Olimpico,guideranno le loro squadre alla caccia di punti importantissimi.che torna, una gara che in passato valeva lo Scudetto e il primato in una, ampliandosi alla politica e al confronto Sud-Nord del Paese.

Fra le tante stagioni del duello, dagli anni 80 di, fino ai match del decennio scorso e ilin questi giorni torna di moda un match della stagione 2003-04, in un'epoca in cui la sfida fra Roma e Juventus aveva come protagonisti, un match rimasto nella storia, fra le altre cose, per il gesto cheche domenica torna a sfidare i giallorossi, per la prima volta da allenatore dei bianconeri.

, ripescando aneddoti e curiosità legate ai protagonisti in campo e in panchina quella sera,