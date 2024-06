Getty Images

Roma, la cessione di Abraham per tentare il colpo Soule

12 minuti fa



Uno in uscita, l'altro in entrata. Ruoli differenti ma valutazioni simili perché il mercato è fatto di intrecci. Fuori Abraham, dentro Soule, cosi scrive La Gazzetta dello Sport. L'attaccante inglese non rientra più nei piani giallorossi e con la sua cessione può portare in giallorosso l'esterno argentino che oltre tutto guadagna anche meno rispetto ai 6 milioni di Tammy. Sul numero 9 ci sono molti rumors. La Roma lo valuta circa 30 milioni, ma a 25 si siederebbe anche per chiudere, considerando che Tammy impatta sul bilancio giallorosso ancora per "soli" 16 milioni e che con una sua cessione il club si toglierebbe uno stipendio pesantissimo. Sul giocatore ci sono il West Ham, ad esempio, che deve trovare un'alternativa a Michail Antonio, e l'Aston Villa, Club che aveva chiuso l'accordo per Abraham già lo scorso anno prima che si rompesse il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Con i soldi di questa operazione, ci sarebbero quelli per Matias Soulè,a cui la Juventus dà proprio quella valutazione, più o meno. Su di lui c'è fiducia perché ha 21 anni e, di conseguenza, anche grandi margini di miglioramento.