Roma, la contestazione non si placa: pioggia di fischi all'Olimpico

AFP via Getty Images

. I giallorossi, pronti a scendere in campo alle 21 per affrontare l'Athletic Bilbao nel debutto stagionale in Europa League, sono avvolti da un clima di estrema tensione in quel dello Stadio Olimpico della Capitale.(a differenza di quanto fatto nella sfida di campionato contro l’Udinese),Non è cambiata, infatti, l'accoglienza dell'Olimpico per la Roma di Ivan Juric. Come contro l'Udinese, anche oggi,di Europa League contro l'Athletic Club, i giallorossi sono stati fischiati dal pubblico, nessuno è stato risparmiato dai tifosi.

Un episodio che si aggiunge a quanto successo oggi in città, dove sono spuntati dei nuovi manifesti che raffigurano l’ormai ex allenatore della Roma con la scritta: “De Rossi nostro vanto, Yankee go home”. Un messaggio esplicito verso la proprietà: non serviranno solamente buoni risultati per riacquistare la piena fiducia dei sostenitori giallorossi – presenti in oltre 60mila allo stadio Olimpico -.