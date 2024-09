Roma, Juric: "Dybala spero sia pronto, c'è sintonia con Baldanzi. C'è tanto da lavorare..."

AFP via Getty Images

Il tecnico della Romaha parlato a Sky Sport, in vista del match di Europa League in programma all’Olimpico contro l’Athletic Bilbao.KONE' - "Secondo me sì, è un ragazzo giovane e con grandi capacità. Negli ultimi giorni ho visto più concentrazione in allenamento, poi devi fare le partite. C'è da lavorare, ma ha grandissime potenzialità"."Speriamo di sì, ha recuperato bene e fatto una grande partita l'altro giorno: speriamo che la ripeta"."Non solo Nico, hanno anche altri giocatori velocissimi. Abbiamo lavorato su tutti i concetti ma anche sul non farli ripartire e speriamo di farlo bene".

"Vedendoli bene, bisogna giocare un grande calcio. Lavorano in sintonia, se giochiamo bene possiamo fargli male con due trequartisti"."Voglio mantenere la massima concentrazione sulla squadra e sulle partite. C'è tanto da lavorare, sono molto concentrato su ragazzi, su preparare e su migliorare. C'è tano da lavorare, siamo tutti lì e cerchiamo di migliorare dove pensiamo di doverlo fare".