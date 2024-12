Getty Images

Il Como batte la Roma con una grande prestazione. Bravissimi Kempf e Goldaniga in difesa, brilla Nico Paz. Gabrielloni entra ed è decisivo. Di seguito– Poco preciso nelle uscite e rischia di regalare il gol a Saelemaekers ad inizio partita. Poi non si fa sorprendere da una punizione dalla distanza di Dybala.– Spinge tanto su quella fascia ma quasi mai arriva a crossare in mezzo. Anche per merito di un attento Angeliño.– Sempre attento in difesa e tiene a bada Dybala. Qualche fallo di troppo e si prende anche un giallo – un po’ in ritardo – a fine primo tempo. Prova anche a segnare con un gran tiro da fuori.

– Nel primo tempo non sbaglia nulla. Nella ripresa se la deve vedere con Dovbyk. I due fanno spesso a sportellate e il centrale del Como ha la meglio in diverse occasioni.– Attento in difesa e sbaglia poco. È bravo a non farsi sovrastare dalla velocità di Saud e da quella parte la Roma non punge.6 – La sua partita inizia con due svarioni difensivi. Poi cresce con il passare dei minuti (dal 64’6: torna dall’infortunio e gioca una buona partita)– Da esterno si ritrova mediano a causa dell’emergenza in quel ruolo. Una scelta indovinata da Fabregas. Il francese sbaglia poco in mezzo al campo e dà equilibrio (dall’80’SV)

– Lotta tanto in mezzo al campo e nel primo tempo sfiora anche il gol co una bella conclusione da fuori (dall’80’: è l’idolo dei tifosi e fa esplodere lo stadio con un bel gol all’ultimo. Poi serve l’assist a Nico Paz)– Prova subito a prendersi la scena con una giocata delle sue e colpisce la traversa su punizione. Al tramonto del primo tempo scalda i guantoni di Svilar. Nel finale trova anche il gol– Poco positivo nel primo tempo dove non riesce a sfruttare al meglio due contropiedi. Cresce nella ripresa facendo ammonire Le Fée e mettendo in difficoltà Svilar con una conclusione da fuori area.

6 – Ha voglia di fare male alla sua ex squadra e gioca con il solito spirito di sacrificio. Mai pericoloso davanti (: gestisce bene diversi palloni ed è decisivo con l’assist per Gabrielloni): prepara bene la partita. Il Como difende bene e si fa vedere in avanti quando c’è la possibilità. Conquista tre punti preziosi.Lafa dei passi indietro rispetto alle ultime uscite. Si salvano solo Svilar e Angeliño. Dybala sbaglia un gol facile sullo 0-0, Dovbyk entra e non incide. Male

6 – Sempre attento e sbaglia poco. Salva la Roma in due occasioni nel primo tempo: prima sulla palla persa di Le Fée poi su un bel tiro di Nico Paz. La ripresa parte con un’altra grande parata su Fadera.– Senza Mancini viene scelto lui come braccetto. Poi torna sulla fascia destra, ma si fa vedere poco. Troppo poco5 – Non ci sono Hummels e Mancini, ma lui va ancora in campo. È il ministro della difesa giallorossa e sbaglia poco fino all’ultimo minuto quando si fa anticipare da Gabrielloni .4,5 – Titolare a sorpresa dop il forfait dell’ultimo minuto di Hummels. Non parte bene con due leggerezze nei primi minuti. Fatica anche nel resto della partita.

– Dopo la gloria ricevuta nel post Roma-Braga Ranieri lo promuove ancora una volta titolare. Tanta corsa, ma poca precisione nei cross. Un passo indietro rispetto alle ultime uscite (dal 62’6: il riposo dura solamente un’ora. Sbaglia un gol facile, ma per sua fortuna era in fuorigioco.– Gioca con un problema al quadricipite e la differenza con le altre gare si vede. Trova il gol nel primo tempo ma viene annullato per la posizione di offside di Angeliño.– Ha tanta voglia di dimostrare e parte bene con delle belle iniziative personali. Poi perde una palla velenosa al 20’ che per poco non favoriva Belotti. Cala col passare dei minuti e si fa ammonire al 55’. (: entra ma non fa la differenza in mezzo al campo)

– Spinge sulla sinistra e nel primo tempo mette in mezzo due palloni velenosi ma senza Dovbyk non vengono sfruttati a dovere. Nella ripresa serve un pallone d’oro per Dybala che sbaglia da pochi passi.5 – Dopo il turno di riposo contro il Braga torna dal 1’. Dopo appena 5 minuti sfiora il gol poi si vede poco. (dal 62’5: non si vede mai)– Dopo la brillante prestazione contro il Lecce, El Shaarawy appare più spento a Como. Si vede poco davanti e non calcia mai verso lo specchio della porta. Bravo in fase difensiva quando rincorre Fadera e ferma un pericolo contropiede (dal 46’5: Ranieri prima della partita aveva detto che non era ancora al 100% e si vede. Perde diversi duelli e sbagli anche alcuni appoggi.

– Si ritrova ancora una volta falso 9 vista la condizione non perfetta di Dovbyk. Nel primo tempo si dà molto da fare e tocchi tantissimi palloni. Prova ad essere pericolo su punizione, ma Reina blocca senza problemi. Nella ripresa con l’uscita di El Shaarawy diventa lui il capitano. Sbaglia un gol semplice nell’ultimo quarto d’ora (dal 76’SV): notevole passo indietro rispetto alle ultime due. La Roma gioca un buon primo tempo ma crolla nella ripresa. C’è ancora tanto da fare.