Como-Roma LIVE dalle 18, le formazioni ufficiali: ci sono sia Celik che Saud, fuori Dovbyk

AFP via Getty Images

La parola d’ordine a Trigoria è continuità. Dopo le vittorie contro Lecce e Braga i giallorossi cercano il terzo successo di fila nella trasferta di oggi alle 18 contro il Como alle 18. Dopo il cambio d’allenatore con l’arrivo di Ranieri nella capitale hanno ritrovato qualche sorriso e una nuova consapevolezza; Hummels sta trovando più spazio e sarà ancora titolare anche oggi contro la squadra di Fabregas, Pellegrini si è sbloccato in Europa League ha dato le risposte che cercava l’allenatore.



COME ARRIVA IL COMO - Dall’altra parte c’è un Como che come da previsioni sta lottando per la salvezza: la luce della squadra è sicuramente quel Nico Paz che ha fatto stropicciare gli occhi a mezza Serie A con le sue giocate. La squadra ha pareggiato le ultime due partite con Venezia e Monza e contro la Roma cerca il colpo a effetto: la vittoria manca da fine settembre (3-2 al Verona).

: Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Engelhardt, Fadera; Strefezza, Nico Paz, Da Cunha; Belotti.: Fabregas.: Svilar; Celik, Hummels, N'Dicka; Abdulhamid, Le Fée, Koné, Angelino; Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala.: Ranieri.