Roma, le pagelle di CM: Juric parte bene. Dybala prima Joya, Dovbyk super

Buona la prima per Juric che piega l'Udinese 3-0. La Roma trova il primo successo stagionale in un clima di contestazione. Dovbyk e Dybala tra i migliori in campo. Ecco le pagelle dei giallorossi:La Roma di Juric riparte da lui e non poteva essere altrimenti. Mile sbaglia un’uscita nel primo tempo che poteva portare in vantaggio l’Udinese. Poi si riscatta con una parata strepitosa su Thauvin.– Solita prestazione importante dell’ivoriano che è preciso e pulito negli interventi. Nel secondo tempo dopo una bella chiusura si prende anche gli applausi di Hummels.

– Gianluca resta il baluardo della difesa. Sbaglia poco ed è sempre bravo negli anticipi.– Parte da braccetto a sinistra come a Genova e sforna un’altra bella prestazione. Corre per 90’ ed è una spina nel fianco per la difesa bianconera.– Il turco torna titolare dopo la panchina di Marassi. Partita equilibrata ma senza troppi spunti offensivi– Titolare a sorpresa al posto di Koné. Il baby Pisilli gioca la terza partita di fila dal 1’. Altra partita intelligente per un talento pronto a sbocciare. (dal 60’ Paredes 6: dopo un inizio di stagione complicato gioca una mezz’ora ordinata).

– Tra i più bersagliati dai tifosi al momento della lettura delle formazioni gioca in un clima surrale ma sforna una prestazione sufficiente e ha anche la chance per segnare. Bordata di fischi anche al momento dell’uscita dal campo. (dall’83’ Koné SV).– Uno dei pochi che si salva nella contestazione. Il Faraone dopo aver recuperato dal problema fisico è tornato un giocatore prezioso. Suo l’assist per l’1-0 di Dovbyk. (dall’83’ Hermoso SV).– Senza infamia e senza lode la partita del capitano giallorosso che come Cristante è tra i più fischiati dei tifosi. Esce a 20 minuti dalla fine e in panchina ha una fasciatura al ginocchio sinistro (dal 69’7: primo gol in giallorosso per l’ex Empoli che come al solito è prezioso dalla panchina).

7 – La Joya torna ad esultare dopo 9 partite senza gol. Rigore prima conquistato e poi realizzato per il numero 21 che ritrova il sorriso dopo un avvio difficile per diversi motivi (dall’83’SV).– Si sblocca in casa e trova anche la doppietta poi annullata per fuorigioco. Entra anche nell’azione che porta al rigore. Artem sembra esser tornato quello di Girona, ma la strada è ancora lunga.– Buona la prima per il croato. Il clima è surreale ma lui non si scompone. La squadra gioca un buon calcio ed è ben schierata. Esulta come un romanista ai gol dei giallorossi.