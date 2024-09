Getty Images

Roma-Udinese, la MOVIOLA LIVE: giusto il rigore su Dybala

Redazione CM

16 minuti fa



Roma-Udinese, in scena alle 18, è un match valido per la quinta giornata di campionato di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi del match, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



ROMA-UDINESE - h.18:00



Arbitro: FELICIANI

Assistenti: COSTANZO-VECCHI

IV: SACCHI

VAR: DI BELLO

AVAR: PAGANESSI



47' - CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Feliciani assegna un penalty (confermato da un check del VAR): Dovbyk recupera palla sul fondo e serve Dybala che salta secco Bijol, colpevole di stenderlo in piena area da rigore. Decisione corretta