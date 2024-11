Roma, le parole di Ranieri sui Friedkin

Getty Images

Claudioè sempre più vicino al suo terzo ritorno sulla panchina della. L’allenatore si è visto con la famigliaa Londra per limare gli ultimi dettagli del suo contratto con i giallorossi, con i quali si sta parlando anche dell’incarico futuro per il testaccino che potrebbe restare anche in seguito comeNonostante avesse dichiarato di ritirarsi, Ranieri non ha saputo dire di no alla suaNon sarà di certo facile per l’exche trova una formazione sfiduciata e che è sprofondata nei bassifondi della classifica. Appena tre settimane fa, dopo il ko interno contro, parlando a Radio 1, Ranieri non aveva lesinato critiche alla gestione Friedkin.

"La Roma sembraNon ho capito come si sono comportati con De Rossi: se lo confermi e gli fai un contratto di tre anni, stai dicendo a tutto il mondo che stai costruendo una nuova squadra. A quel punto dai il tempo al tuo giovane allenatore di poter fare il suo lavoro.. Manca ancora qualcosa in una società in cui un punto di riferimento è molto importante. Roma è una piazza molto particolare: i tifosi vanno coccolati, aiutati, sospinti", queste le sue parole.