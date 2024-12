Roma-Lecce, la MOVIOLA LIVE: proteste sull'1-0. Saud-Coulibaly, giusto il rigore. Il mani di Guilbert, non lo è

Getty Images

Probabilmente nesssuno se lo sarebbe aspettato a inizio stagione ma, anticipo serale del sabato della 15esima giornata di Serie A, con calcio d'inizio alle 20.45 allo Stadio Olimpico nella capitale, è oggi a tutti gli effetti uno scontro salvezza. Calciomercato.com vi racconta come sempre tutti gli episodi da moviola della gara che sarà arbitrata dal signordella sezione di Padova.Roma-Lecce, sabato 7/12 ore 20.45Arbitro: ChiffiAssistenti: Bindoni-TrinchieriIV uomo: GiuaVAR: GhersiniAVAR: MazzoleniSaelemaekers chiede un calcio di rigore con Guilbert che si è lanciato a corpo quasi morto sul suo tentativo a botta sicura servita da un assist clamoroso di Dybala. Il difensore del Lecce colpisce si la palla di braccio, ma questo è completamente aderente al corpo e con il busto girato in obliquo non aumenta neanche di un centimetro il volume del corpo.

Grande azione del Lecce con Rebic che serve a centro area il taglio di Coulibaly il quale, davanti a Svilar, cade a terra a contatto con Saud che non lo calcia, ma lo prende e gli impedisce il tiro. Chiffi fischia e il var conferma.Protesta il Lecce sul gol di Saelemakers. Secondo Giampaolo, infatti c'era un fallo di Kone su Coulibaly a inizio azione. La gamba del centrocampista francese è effettivamente alta, ma non tocca e non incide nell'intervento di spalla del salentino.Non suona l'orologio dell'arbitro Chiffi. Il secondo intervento di Falcone sul colpo di testa di Dybala è infatti ampiamente prima della linea di porta.