La pistanel futuro diprende sempre più concretezza. L'ex, ora al, è stato protagonista del mercato in tutte e tre le sessioni estive più recenti. Prima il passaggio dai nerazzurri ai londinesi, poi il ritorno a Milano e quindi questa lunga telenovela che potrebbe essere giunta ora al capitolo finale. Ma analizziamo il possibile passaggio di Big Rom ai giallorossi dal punto di vista dei conti.- Lukaku era stato pagato dal Chelseanell’estate 2021 e continua ad avere un peso importante sui conti del club. Il suo valore a bilancio si aggira intorno aisui cinque anni di contratto. Lo stipendio del belga è pari a circache, qualora rimanesse al Chelsea nel 2023/24, avrebbe un impatto superiore ai 40 milioni di euro. Ecco perché i Blues non possono permettersi minusvalenze e stanno aprendo all'ipotesi prestito per rimandare il problema alla prossima stagione.- Anche nella passata estate Big Rom si è accasato all'Inter a. I nerazzurri hanno pagato. A questa cifra si somma lo stipendio di Lukaku () che essendo tornato entro il 30 giugno del 2022 ha consentito al club nerazzurro di sfruttare le agevolazioni fiscali previste dalUn bonus che gli sarebbe concesso anche in questa eventuale avventura alla Roma e favorisce la buona riuscita della trattativa. All'Inter il prestito annuale di Lukaku era costato in totale, una spesa difficile da sostenere per la squadra di Mou. Se la fee del prestito sembra essere intaccabile, i giallorossi potrebbero chiedere una mano ai londinesi per il pagamento dell'ingaggio. Si tratta: la dirigenza romanista è a Londra per chiudere il colpo dell'estate.