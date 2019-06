Manolas sta aspettando la definizione dell'affaire Sarri-Juventus. Il tecnico, infatti, nei colloqui avuti con il club di Torino ha fatto due nomi per la difesa: Koulibaly e Kostas. Tuttavia se per il senegalese serve il sì di De Laurentiis (restio ad aprire una trattativa se non a cifre fuori mercato) Manolas può usufruire di una clausola rescissoria di 36 milioni. Della serie: basta portare i soldi e può accasarsi dove vuole. Di certo con l'addio di Monchi e l'arrivo di Petrachi a Trigoria sono cambiate le strategie. Lo riporta il Messaggero.