Henrikh Mkhitaryan, esterno della Roma, ha parlato nell'immediata vigilia della sfida con l'Inter a Roma Tv.



SENSAZIONI - "Sarà un match difficile per entrambe le squadre. Speriamo in un risultato positivo".



CONDIZIONI FISICHE - "Sto sempre meglio, spero di poter giocare 90 minuti già da oggi".



SEGRETO PER QUESTE PARTITE? - "Questo lo dirà il campo, facciamo iniziare il match e vediamo come andrà".