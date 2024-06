Getty Images

Roma, non solo attaccante. Piacciono Tagliafico e Diouf

un' ora fa



Oltre al centravanti, la Roma ha bisogno di esterni a tutta fascia, di un terzino sinistro (piace Nicolas Tagliafico, l’argentino del Lione campione del mondo in Qatar) e di un jolly di centrocampo che possa assicurare qualità e quantità. Tutte le strade, al momento, sembrano condurre a Andy Diouf del Lens, mancino, monitorato anche lui da Ghisolfi. Un ragionamento nell'incontro di ieri a Trigoria è stato fatto infine per lo spagnolo Diego Llorente, che dovrebbe essere riscattato dal Leeds come riporta la Gazzetta dello Sport.