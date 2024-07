Getty Images

Roma: novità sul futuro di Shomurodov: ecco il possibile risparmio

un' ora fa

Futuro in bilico per Eldor Shomurodov. L'attaccante dell'Uzbekistan, legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2026, non rientra nei piani di De Rossi, che ha dato l'ok alla sua cessione. L'ultima stagione a Cagliari non è stata positiva per l'ex Genoa, con 3 gol in 22 partite di campionato, il nuovo direttore sportivo Ghisolfi è al lavoro per trovargli una nuova squadra.



Di certo, per il momento, Shomurodov non tornerà a Roma. La novità è che l’attaccante della Roma andrà a giocare le Olimpiadi con l’Uzbekistan, in programma a Parigi dal 24 luglio al 10 agosto. Tre anni fa la Roma lo pagò 17,5 milioni di euro per strapparlo al Genoa, il suo stipendio è di circa 2 milioni di euro all'anno. La Roma vuole cederlo per risparmiare circa 5,2 milioni di ingaggio lordo fino al 2026.