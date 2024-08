Roma, nuova idea per la difesa: occhi su Djalo. La Juventus apre al prestito

AFP via Getty Images

Lava a caccia di un difensore centrale. De Rossi ieri è stato chiaro: “Servono sostituti in caso di cessioni”. E Kumbulla non è ancora stato rimpiazzato. L’albanese è passato in prestito secco all’Espanyol (con una parte di stipendio pagata dal club giallorosso) e ora Ghisolfi deve tappare un buco. L’idea Theate è tramontata: il belga è passato all’Eintracht Francoforte. Badé è il preferito dima il Siviglia spara alto e chiede 20 milioni di euro. L’ultima idea è quella di. L’ex Lille è fuori dai piani dei bianconeri e vuole lasciare Torino. I giallorossi hanno avviato i primi contatti. Il portoghese era stato offerto qualche settimana fa, ma la Roma lo aveva lasciato in stand-by. Ora può arrivare in prestito.

– La Roma ha già in parte rivoluzionato il pacchetto arretrato. Hanno salutato Llorente, Huijsen, Kristensen, Spinazzola e Kumbulla. Resta fuori rosa. Djalo può essere il nuovo acquisto per completare la batteria di centrali ad ora composta da, Ndicka e Smalling. L’ultimo è stato vicino alla cessione, ma ha declinato le offerte arabe. In questa settimana è attesa anche la svoltaa destra: Assignon è a un passo e si avvicina anche Abdulhamid. In caso di doppio arrivo occhio a Celik.- Da parte della Juve, nessun dubbio: l'affare si può fare e pure in tempi rapidi. I bianconeri stanno provando a chiudere il colpoin queste ore e hanno registrato l'interesse della Roma per Djalò con moderata soddisfazione. Per capirci: non ci sarà alcuna barricata, al momento Tiago ha tutte le intenzioni di partire e sono naturalmente condivise tra società e guida tecnica. La, ecco, sarebbe l'opzione che chiuderebbe ogni discorso, che potrebbe andar bene a tutte le parti in causa. Si aspetta una risposta definitiva da parte dei giallorossi, così da liberare definitivamente Djalò.