Dybala, a Cagliari 21' di vera Joya ma il futuro a Roma resta un rebus. Caccia al sostituto

Lanon sfonda il muro del Cagliari e pareggia 0-0 alla prima di campionato.L’argentino è al centro di una trattativa di mercato e nelle prossime ore è attesa la risposta definitiva all’Al-Qadsiah. Il club arabo aspetta l’ok di Paulo per poter poi presentare un’offerta ufficiale alladi circa 18 milioni di euro. Nel frattempo, il numero 21 ieri ha giocato poco più di 20 minuti. De Rossi lo ha lasciato fuori per “scelta tecnica” ma questa Roma non può fare a meno del suo miglior giocatore.è partito per Cagliari sereno ed è stato ricoperto dall’affetto dei tifosi romanisti il giorno della partenza. Ieri era a disposizione e ha dato tutto per i colori giallorossi.. La sua volontà era quella di rimanere alla Roma, ma si scontra con la volontà di fare cassa da parte della società.

è entrato al 69’ contro il Cagliari e come sempre ha cambiato il volto ad una Roma che fino a quel momento aveva prodotto il minimo indispensabile. Pochi minuti in campo ma è riuscito ad essere il giocatore con più palle gol create (3) e con più passaggi chiave effettuati verso i compagni. L’arcobaleno perpoteva regalare la prima vittoria stagionale, ma Artem si è fermato alla traversa. La Joya ha regalato le solite magie, poi a fine partita il saluto al settore ospiti visibilmente commosso.– “Preoccupato dall’addio di Dybala? Sì, se non arrivano sostituti”, queste sono state le parole di Daniele De Rossi al termine del match contro il Cagliari. Il mister sembra un po’ scaricare l’argentino e manda un messaggio alla società in caso di cessione Ghisolfi dovrà trovare un sostituto. In lizza c’è sempreche ieri ha saltato la partita contro l’Auxerre per infortunio. Occhi sue Riquelme. Sullo sfondo c’è sempre Chiesa ma da Trigoria arrivano secche smentite su un possibile ritorno di fiamma.