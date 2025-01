La Roma non molla Raspadori: l'intreccio che può regalare Sebastiano Esposito al Napoli

Il mercato della Roma si è finalmente sbloccato e oggi nella Capitale sono arrivati Rensch e Gollini. I primi due acquisti targati Ghisolfi per gennaio. Aspettando il possibile assalto per Frattesi che può avvenire prossima settimana, i giallorossi stanno cercando il vice Dovbyk. E nelle ultime ore è tornata calda la pista legata a Giacomo Raspadori. Con Conte non trova spazio e neanche il gol all’ultimo respiro contro il Venezia gli ha restituito un po’ di serenità. Nella giornata di ieri la Roma ha effettuato sondaggio, ma c’è anche la concorrenza dell’Atalanta. La società ha proposto al Napoli un prestito co diritto di riscatto. Soluzione che per il momento non convince De Laurentiis e Manna, ma la volontà del giocatore può fare la differenza.

INCROCIO CON ESPOSITO – Il Napoli ha messo gli occhi su Sebastiano Esposito e potrebbe essere il colpo del futuro, a confermarlo è stato lo stesso agente: «Ho parlato con De Laurentiis, mi ha ribadito che segue il giocatore». L’Empoli può riscattarlo questa estate per 5 milioni di euro e rivenderlo subito ai partenopei. In quel caso Raspadori avrebbe ancora meno spazio e per questo la Roma sta provando ad anticipare i tempi e portarlo nella Capitale. I toscani, però, vorrebbero chiudere un colpo in avanti e sulla lista c’è proprio Eldor Shomurodov della Roma (che piace anche al Venezia). Un effetto domino che potrebbe cambiare le carte in tavola negli ultimi giorni di mercato.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui – Ile potrebbe essere il colpo del futuro, a confermarlo è stato lo stesso agente: «Ho parlato con De Laurentiis, mi ha ribadito che segue il giocatore».ai partenopei. In quel caso Raspadori avrebbe ancora meno spazio e per questo la Roma sta provando ad anticipare i tempi e portarlo nella Capitale.(che piace anche al Venezia). Un effetto domino che potrebbe cambiare le carte in tavola negli ultimi giorni di mercato.