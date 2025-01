Roma, caso portieri in Europa League: c'è il secondo della Primavera

Getty Images

In pieno calciomercato e alla vigilia della partita di Europa League contro il Feyenoord, la Roma si ritrova in un limbo con i portieri.. Il classe 2007 scala le gerarchie e si ritrova in panchina con la prima squadra in Europa: Ryan è stato ceduto al Lens che l'ha già ufficializzato - 800mila euro il costo del cartellino - Gollini deve ancora arrivare nella capitale per visite mediche e firma sul contratto ma comunque non è tesserabile fino alla fine della prima fase (fine gennaio), e il titolare della Primavera Marin sarà fuori un mese e mezzo a causa di una lesione del legamento peroneo astragalico anteriore e una lesione subtotale della sindesmosi peroneo tibiale.

- La lista A - con Svilar e Ryan -. Nella seconda lista possono essere registrati altri portieri fino a 24 ore prima della partita, probabilmente per la gara col Feyenoord verrà inserito un altro portiere delle giovanili.- In vista della trasferta in Olanda non c'è margine per intervenire, ma per la sfida casalinga contro l'Eintracht Francoforte - l'ultima della prima fase - in programma il 30 si proverà a risolvere la situazione:evidenziando un vuoto normativo essendo il primo anno del nuovo format con la prima fase in corso a mercato aperto. Difficilmente però la Uefa consentirà alla Roma di registrare il portiere in arrivo dall'Atalanta fino alla fine della prima fase.