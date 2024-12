Roma-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Roma-Parma in diretta su NOW

Guarda su NOW

Latorna in campo dopo la bella vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria per 4-1. I giallorossi vanno a caccia dei tre punti per togliersi dalle zone basse della classifica e passare il Natale in serenità. Nelle ultime nove di campionato sono arrivate ben 7 sconfitte. Roma esono divise da un solo punto in classifica. La squadra di Pecchia viene dalla sconfitta interna contro il Verona

Partita: Roma-ParmaData: domenica 22 dicembreOrario: 12.30Canale Tv: DaznStreaming: Dazn

Roma-Parma, le probabili formazioni

(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.. Ranieri.(4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny.. Pecchia.: Ranieri non recupera Cristante che prova a tornare contro il Milan il 29 dicembre. Torneranno tra i convocati Koné e Hummels. Il centrale sarà valutato nelle prossime ore ed è aperto il ballottaggio con Hermoso. Tanti gli assenti per Pecchia che ha anche perso Estevez nell’ultima partita oltre a Bernabé, Kowalski, Circati, Charpentier, Osorio, Valenti

: la gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla in tv bisognerà connettersi all'app della piattaforma da smart tv, console di gioco, Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION BOX.: l'incontro sarà visibile in streaming grazie a DAZN su pc fisso e notebook connettendosi al sito ufficiale del broadcaster o scaricando l'app su smartphone e tablet.: la prima voce sarà Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà affidato a Dario Marcolin