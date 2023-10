Dura poco più di dieci minuti la partita diin Europa League, giusto il tempo di fare l'assist a Belotti per il raddoppio contro il Servette e di segnare il terzo gol. Entrato al 46' al posto di Aouar per una staffetta prevista da Mourinho, al 58' è costretto a uscire per un problema muscolare e lasciare il posto al 2003 Pagano, le condizioni saranno tenute sotto controllo dallo staff medico. Un mese fa Pellegrini aveva saltato le gare con l'Empoli e lo Sheriff a causa di un problema agli adduttori.- Stasera ha segnato il secondo gol consecutivo dopo quello col Frosinone nell'ultimo turno di campionato,. Ora le sue condizioni verranno controllate in vista della sfida di domenica in casa del Cagliari dell'ex Claudio Ranieri.