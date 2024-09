Roma, Pellegrini non si allena: a rischio la sfida con l'Athletic Bilbao

Getty Images

Uscito malconcio dalla sfida contro l'Udinese,. Il capitano della Roma non sta recuperando in tempo per la sfida di Europa League, dopo il problema al ginocchio sinistro che lo aveva messo ko nell'ultimo turno di campionato. Nel corso della sessione odierna,Il capitano della Roma continua a fare i conti, dunque, con la contusione rimediata al ginocchio sinistro., ma Juric spera in buone notizie dopo l'impegno di Europa League che, però, non vedrà protagonista il numero 7 capitolino.

: oggi il polacco si è allenato totalmente con i compagni, parte atletica e tattica. Non sarà convocato giovedì contro l'Athletic Bilbao, ma l'allenamento di oggi è il primo vero grande passo per la chiusura positiva della situazione che coinvolge il suo reintegro in rosa.