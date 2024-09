Roma, i Friedkin vogliono Sarri all'Everton: la situazione

Getty Images

. Dopo l’esclusione della possibilità di cedere la maggioranza delle quote giallorosse, grazie al comunicato apparso sul sito ufficiale della Roma (“La sinergia tra i club potrà portare solo vantaggi alla Roma. Ogni club del nostro portafoglio opera indipendentemente, e la Roma rimane al centro delle nostre ambizioni calcistiche. Potete stare tranquilli, il nostro impegno in termini di tempo, risorse ed energie verso la Roma non sarà ridotto. Il nostro obiettivo è chiaro: vedere la Roma competere costantemente ai più alti livelli del calcio europeo”),. Un messaggio chiaro da parte dei Friedkin, volto a non infiammare ancor di più un ambiente che ha cominciato a contestare le scelte della proprietà. Non per i risultati, bensì per l’esonero di De Rossi.

, non solo dal punto di vista societario, ma anche da quello tecnico sportivo (vista l’ultima posizione in Premier League, con un solo punto in cinque partite, a pari merito con Southampton e Wolverhampton).(che, ricordiamo, aveva dato la sua disponibilità per guidare il Milan, in caso di esonero di Fonseca post derby, ipotesi evitata grazie al successo per 1-2 dei rossoneri sull’Inter), una prima grande mossa dei Friedkin per dare forza e valore al progetto inglese. L’ex tecnico della Lazio, come riporta Il Corriere dello Sport, potrebbe portare a Liverpool anche Daniele Tognaccini, storico preparatore del Milan che lo seguì nell’esperienza alla Juventus.Una scelta coraggiosa, come fu con Mourinho, per risollevare immediatamente le sorti della società britannica e dar subito luce al nuovo progetto.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui