La Roma è al lavoro anche sui rinnovi dei contratti. Quello di Bryan Cristante è virtualmente chiuso da tempo e si aspetta solo l'annuncio ufficiale: il centrocampista italiano andrà a guadagnare circa 2,8 milioni di euro netti all'anno di fisso, più bonus agevoli.



Discorso diverso per Smalling. Alla metà delle presenze potenziali che la stagione potrebbe riservare scatterà il rinnovo automatico, ma a renderlo concreto sarà il giocatore. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in una situazione analoga la Roma si era trovata col contratto di Mkhitaryan lo scorso anno e, nonostante il club volesse confermarlo, l’armeno scelse la proposta dell’Inter. Sul fronte del difensore inglese, comunque, tutti sperano che stavolta non ci siano scherzi e il matrimonio continui.