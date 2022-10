Con la Roma Chris Smalling sforna prestazioni positive partita dopo partita, ma la chiamata in nazionale non arriva: "Ogni volta che ci sono le convocazioni rimango deluso, vorrei esserci; mi sembra di essere in grado di poter offrire molto, ora che non vengo chiamato capisco ancora di più quanto sia bello giocare con la maglia dell'Inghilterra. Le cose che con la Roma stanno andando bene e speriamo di vincere altri trofei, ma ho questo vuoto legato alla nazionale".



SOUTHGATE - "Con il ct non ho nessun rancore. Quando guardo l'Inghilterra sono sfrustrato e deluso di non essere lì, ora però quello che posso fare è concentrarmi sul presente e sperare che arrivi l'opportunità".