Roma, perché Hummels non gioca con il Como: forfait dell'ultimo minuto

Getty Images

Novità dell'ultimo momento in casa Roma, dove a pochi minuti dalla partita contro il Como: il difensore tedesco era stato annunciato tra i titolari della partita del Sinigaglia, ma durante il riscaldamento prepartita Ranieri ha preferito portarlo in panchina. Nulla di grave per l'ex Borussia Dortmund, che andrà in panchina per un po' di febbre: il giocatore era febbricitante, ha provato a vedere ce la faceva ma all'ultimo ha dato forfait.- Dopo un primo periodo complicato durante il quale ha giocato poco e niente nella difesa della Roma, con l'arrivo di Ranieri Hummels sta trovando un po' di cotinuità: prima dell'indisponibilità di oggi,, subentrando nel secondo tempo nel big match contro il Napoli. La sensazione è che ormai Hummels sia diventato un titolare nella formazione-tipo della Roma, al centro della difesa a tre con Mancini e N'Dicka.

- Per Hermoso è la quinta presenza da titolare da quando è arrivato alla Roma,; le altre partite in cui è partito dal primo minuto sono state tutte in Europa League con Athletic Bilbao, Elfsborg e Dynamo Kiev. Nell'ultima sfida europea contro il Braga ha trovato il primo gol in giallorosso, entrato nella ripresa al posto di Hummels ha segnato il gol del definitivo 3-0 nei minuti finali della partita.