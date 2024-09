Roma, perché si è dimessa Lina Souloukou: ecco tutti i motivi e i retroscena

Calciomercato

. La dirigente greca ha rassegnato le proprie dimissioni questa mattina. L’annuncio è arrivato dal club giallorosso tramite un comunicato: «L’AS Roma comunica che l'Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale».

– Dopo l’esonero di Daniele De Rossi la situazione in casa Roma è precipitata e nell’occhio del ciclone è finita Lina Souloukou.. Inoltre, lei avrebbe preferito Raffaele Palladino sulla panchina della Roma. Nella giornata di ieri era stato esposto uno striscione contro di lei: “DDR mare di Roma… Lina male di Roma”.a. A quanto risulta all'Adnkronos, erano coinvolti loro malgrado in questa situazione complicata perfino i due figli di 3 e 8 anni della dirigente greca, scortati anche per raggiungere le rispettive scuole dell’obbligo.La Ceo ha deciso di dimettersi a causa della bufera post esonero di Daniele De Rossi. Non c'è nessuna rottura con iche qualche giorno fa avevano lasciato la Capitale. Il rapporto tra la dirigente greca e i proprietari della Roma era ottimo e non è cambiato in questi giorni. Oradovranno trovare una figura di spicco che possa prendere il posto di Lina Souloukou che alla Roma aveva molte deleghe tra cui un ruolo importante per la costruzione del nuovo stadio. Per lei, possibile un futuro in Arabia. Il legame con il mondo saudita aveva portato alo sponsor Riyadh Season oltre a diversi affari con i club della Saudi Pro League.

. Sono previsti anche altri striscioni contro l’ormai ex Ceo che oggi sarebbe dovuta venire allo stadio.