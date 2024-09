Lina Souloukou nel mirino dei tifosi. Duro striscione a Trigoria: "Sei il male di Roma"

Non si placano le proteste dei tifosi delladopo l’esonero di Daniele De Rossi. Nella notte, fuori dai cancelli del centro sportivo Fulvio Bernardini, è stato esposto uno stroscione contro: “DDR mare di Roma… Lina il male di Roma”. Un messaggio forte che apre un fine settimana incandescente. La Ceo è finita nell’occhio del ciclone ed è ritenuta la principale responsabile per la decisione di sollevare dall’incarico la bandiera giallorossa. Il rapporto tra i due non è mai decollato e in estate sono stati protagonisti di qualche acceso diverbio.

– La rabbia dei tifosi della Roma non si placa e domani la Curva Sud contesterà la società. I gruppi organizzati hanno invitato tutti i tifosi ad entrare mezz’ora dopo il fischio d’inizio del match contro l'Udinese (ore 18). Ieri con un comunicato hanno spiegato i motivi della protesta: ", una Società assente, che non ha mai preso posizione per difendere i suoi tifosi e che sembra essere diventata una continuazione della gestione Pallotta, dal cui stemma ancora non riusciamo a liberarci. Dai giocatori si pretende il massimo dell’impegno. Non è questione di vincere o perdere ma di dare tutto per la gente che li segue facendo grandi sacrifici. TUTTI I SETTORI FUORI PER TRENTA MINUTI, RIPRENDIAMOCI LA NOSTRA ROMA". L’avventura di Juric (oggi la prima conferenza alle 15) parte in salita.